Компания Google упростит процесс миграции с iPhone на смартфон с Android. Приложение, переносящее почти все данные с одной платформы на другую, уже создано и проходит финальные шаги перед публикацией.



Это приложение называется Switch to Android, оно появится на iOS (если Apple пропустит его в App Store), а упоминание о нём было найдено в Android-утилите Data Restore Tool.



С помощью Switch to Android можно сделать резервные копии контактов, событий календаря, SMS-сообщений, фотографий и видео. Также сохраняется информация о приложениях установленных на iPhone — их можно будет перенести на Android-смартфон при условии, что они бесплатные и доступны в Play Маркете. Платные приложения придётся покупать заново.



Приложение Switch to Android, установленное на iPhone, сохраняет данные в «Google Диск», а затем эти данные переносятся на Android-смартфон с помощью утилиты Switch to Android. Поскольку в Switch to Android была добавлена поддержка восстановления данных из Switch to Android, можно предположить, что приложение Switch to Android уже создано и теперь остаётся лишь дождаться, пока Apple одобрит его размещение в App Store.



Ранее стало известно, что с помощью Data Transfer Tool теперь можно переносить сообщения из WhatsApp с iPhone на Android или с одного Android-смартфона на другой. Это нововведение появилось в Data Transfer Tool версии 1.0.382048734.