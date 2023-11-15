Google тихонько подгадила всем пользователям WhatsApp на Android



Компания Google отменяет безлимит на хранение чатов WhatsApp в своем облачном хранилище. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, речь идет о резервных копиях их мессенджера. Смартфоны на Android предлагают всего один вариант бэкапа чатов — отправка их в привязанное к аккаунту облако Google Drive.







Мало кто знал, но до сих пор компания не учитывала в общем объеме хранилища пользователя объем резервных копий WhatsApp. А они могут иногда достигать приличных размеров, особенно если человек не привык удалять старые переписки или любит их хранить годами.



Теперь бесплатный объем в 15 Гб на Google Drive будет расходоваться для ваших резервных копий WhatsApp. Ранее компания уже отменила безлимит на хранение фотографий в Google Photo, а также начала блокировать доступ к YouTube для тех, кто использует блокировщики рекламы. Очевидно, что компания ищет новые способы заработать на пользователях.



Чтобы частично обойти новый запрет, можно создать новый пустой аккаунт Google-диска специально для резервных копий WhatsApp. Это не очень удобно, но зато бесплатно.