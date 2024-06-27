Google Translate стал лучше — появились языки регионов России

Компания Google улучшила сервис Google Translate. Раньше он поддерживал перевод только между 130 языками, а теперь была добавлены ещё 110 языков.
Список поддерживаемых языков пополнили башкирский, бурятский, крымскотатарский, коми, осетинский, удмуртский, чеченский, чувашский, чукотский и якутский. Также добавлены абхазский, кантонский диалект китайского, мэнский, креольский, афарский и панджаби. По словам Google, в общей сложности на добавленных недавно языках говорят более 614 млн человек.
В перспективе Google надеется расширить список языков до тысячи. С недавних пор в освоении языков сервису Google Translate помогают нейросети, в частности большая языковая PaLM 2. Искусственный интеллект позволяет гораздо эффективнее справляться с теми случаями, когда у того или иного языка очень много региональных диалектов и нет единой верной формы правописания слов.
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