Google удалит аккаунты в «Фото», «Диске»Gmail и «Календаре» через несколько дней. Как защититься?

В декабре Google начинает масштабную чистку аккаунтов в своих сервисах. По неосторожности можно потерять ценные личные данные.
Компания начала предупреждать о грядущих изменениях в августе — соответствующие письма на email получили многие пользователи сервисов Google. С 5 августа вступили в силу новые временные рамки, после которых аккаунт считается неактивным и Google не отвечает за его сохранность.
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По данным самой компании, чистки начнутся с 1 декабря 2023 года. Если аккаунт будет выглядеть неактивным, он будет полностью удален вместе с данными, которые в нем хранятся — а это фотографии, данные календаря, контактов, файлы на Drive, резервные копии WhatsApp и так далее.
«Чтобы аккаунт оставался активным, достаточно входить в него хотя бы раз в два года. Если вы выполняли вход в свой аккаунт Google в течение последних двух лет, то он считается активным и не будет удален», — Google.
Есть и другие способы показать активность аккаунта:
- чтение или отправка электронных писем;
- использование Google Диска;
- просмотр видео на YouTube;
- предоставление доступа к фото;
- скачивание приложений;
- использование Google Поиска;
- вход с аккаунтом Google в сторонние приложения и сервисы.
Даже если ничего ценного в вашей учетной записи не хранится, обратите внимание: Google предупреждает, что вы больше не сможете зарегистрировать аккаунт с тем же логином, а значит навсегда лишитесь такого адреса почты Gmail.
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