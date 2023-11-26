Google удалит аккаунты в «Фото», «Диске»Gmail и «Календаре» через несколько дней. Как защититься?



В декабре Google начинает масштабную чистку аккаунтов в своих сервисах. По неосторожности можно потерять ценные личные данные.



Компания



В декабре Google начинает масштабную чистку аккаунтов в своих сервисах. По неосторожности можно потерять ценные личные данные.Компания начала предупреждать о грядущих изменениях в августе — соответствующие письма на email получили многие пользователи сервисов Google. С 5 августа вступили в силу новые временные рамки, после которых аккаунт считается неактивным и Google не отвечает за его сохранность.



По данным самой компании, чистки начнутся с 1 декабря 2023 года. Если аккаунт будет выглядеть неактивным, он будет полностью удален вместе с данными, которые в нем хранятся — а это фотографии, данные календаря, контактов, файлы на Drive, резервные копии WhatsApp и так далее.





«Чтобы аккаунт оставался активным, достаточно входить в него хотя бы раз в два года. Если вы выполняли вход в свой аккаунт Google в течение последних двух лет, то он считается активным и не будет удален», — Google.



Есть и другие способы показать активность аккаунта:

чтение или отправка электронных писем;

использование Google Диска;

просмотр видео на YouTube;

предоставление доступа к фото;

скачивание приложений;

использование Google Поиска;

вход с аккаунтом Google в сторонние приложения и сервисы.

Даже если ничего ценного в вашей учетной записи не хранится, обратите внимание: Google предупреждает, что вы больше не сможете зарегистрировать аккаунт с тем же логином, а значит навсегда лишитесь такого адреса почты Gmail. Есть и другие способы показать активность аккаунта:Даже если ничего ценного в вашей учетной записи не хранится, обратите внимание: Google предупреждает, что вы больше не сможете зарегистрировать аккаунт с тем же логином, а значит навсегда лишитесь такого адреса почты Gmail.