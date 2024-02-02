Google удалит полезную функцию браузера. Ей пользовались 20 лет

Артем
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Речь идет о просмотре копий сайта из сохраненных страниц. 

О том, что Google удалила доступ к закэшированным ссылкам сообщил сотрудник компании Дэнни Салливан в беседе с The Verge. Функция, позволяла быстрее открывать сайты даже при слабом интернет-соединении. Впрочем, это не единственный плюс опции. С ее помощью SEO-специалисты занимались отладкой веб-страниц, новостники видели, какую статью добавили или удалили с ресурса, а иногда кэширование помогало попасть на заблокированные адреса. 

Источник объяснил причины удаления в X (Twitter):

«Это одна из наших старейших функций. Она была предназначена для того, чтобы помочь людям получить доступ к страницам, когда загрузка страниц была слишком долгой. Сегодня ситуация значительно улучшилась. Поэтому было решено отказаться от этой возможности».

Удаление кэш-ссылок началось еще с декабря, а к концу января они полностью исчезнут. При этом у Google нет планов по замене данной опции. Однако есть вероятность, что компания договориться о хранении ссылок на Web Archive — крупнейшем архиваторе веб-страниц.

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Источник:
The Verge
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