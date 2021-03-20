Google уменьшит размер приложений для их более быстрой установки на смартфон. В Google Play появится возможность «оптимизация установки приложений». С ней программное обеспечение будет загружаться быстрее.Софт проанализирует, какие части приложения используются прежде всего. Соответственно, они будут загружаться в первую очередь.В процессе Google Play не будет собирать личные данные пользователя (имя, адрес электронной почты и прочее). Кроме того, он не будет анализировать код за пределами приложения. Например, другие приложения или сохраненные файлы на устройстве.Ваши данные объединяются с данными других пользователей, чтобы найти тенденции и определить, какие части приложения наиболее важны для большинства. Если вам не нравится функция оптимизации установки приложений, вы можете отключить ее в настройках Play Store. Возможно, эта функция появится в Play Store в следующем обновлении.