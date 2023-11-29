Большое нововведение Google порадует всех любителей мемов



Фото: Google





Компания Google открыла специальный домен для сайтов с мемами. Об этом компания пишет в своем блоге.



Согласно источнику, теперь владельцы ресурсов, посвященных мемам, могут создать себе красивый адрес в интернете с окончанием .meme. Это домен верхнего уровня, то есть никаких дополнительных приставок в адресе не предусмотрено, при желании он может быть максимально коротким. Например, doge.meme.







Заявку на запуск домена для мемов Google подала еще десять лет назад, но запустит регистрацию только с 5 декабря. Адрес будет доступен как физическим, так и юридическим лицам, однако стоит учесть, что некоторые имена будут стоить дороже, чем аналогичные в другой доменной сети.



Некоторые всемирно известные ресурсы уже получили новые имена. Например, крупнейший сайт с мемами Know Your Meme теперь доступен по адресу knowyour.meme, а платформа с GIF-анимациями зарегистрировала адреса find.meme и create.meme.