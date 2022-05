Google в новой рекламе расхвалила Android. Но в кадре почему-то оказался iPhone

Компания Google представила новый бренд — «Защищено Android». Об этом сообщает зарубежный ресурс 9to5Google.Согласно источнику, Google готовится к широкому внедрению нового бренда — Protected by Android. Под этим шильдиком компания намерена объединить всю свою работу в направлении безопасности ОС Android. Например, проверка приложений Play Protect защищает пользователя от вредоносного софта, ежемесячные патчи безопасности — от хакеров и скама, а управление настройками приватности, в том числе доступом к геолокации, помогает контролировать распространение личной информации.В связи с этими планами на YouTube-канале Android появился новый рекламный ролик, посвященный бренду Protected by Android. Его основная мысль: «Android занимается защитой вас и вашей информации, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном». Видеоряд состоит из отдельных фотографий людей со смартфонами в руках — логично заключить, что всё это Android-смартфоны. Однако для журналистов стало неожиданностью увидеть бежевый iPhone 8 Plus на 5-й секунде ролика, а также похожий на iPhone девайс на 0:20. Похоже, Google взяла снимки со стока и «недоглядела» этот момент.Лого Protected by Android продуман следующим образом: значок Android в виде зеленой головы робота превращается в зеленный щит с галочкой. Помимо всего вышеописанного, Google подготовила брендовую ссылку protectedbyandroid.com — правда, пока что она просто перенаправляет пользователя на давно существующую страничку android.com/safety.