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Google в новой рекламе расхвалила Android. Но в кадре почему-то оказался iPhone

Олег

Google


Компания Google представила новый бренд — «Защищено Android». Об этом сообщает зарубежный ресурс 9to5Google.

Согласно источнику, Google готовится к широкому внедрению нового бренда — Protected by Android. Под этим шильдиком компания намерена объединить всю свою работу в направлении безопасности ОС Android. Например, проверка приложений Play Protect защищает пользователя от вредоносного софта, ежемесячные патчи безопасности — от хакеров и скама, а управление настройками приватности, в том числе доступом к геолокации, помогает контролировать распространение личной информации. 

Google

В связи с этими планами на YouTube-канале Android появился новый рекламный ролик, посвященный бренду Protected by Android. Его основная мысль: «Android занимается защитой вас и вашей информации, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном». Видеоряд состоит из отдельных фотографий людей со смартфонами в руках — логично заключить, что всё это Android-смартфоны. Однако для журналистов стало неожиданностью увидеть бежевый iPhone 8 Plus на 5-й секунде ролика, а также похожий на iPhone девайс на 0:20. Похоже, Google взяла снимки со стока и «недоглядела» этот момент. 

iPhone

iPhone


Лого Protected by Android продуман следующим образом: значок Android в виде зеленой головы робота превращается в зеленный щит с галочкой. Помимо всего вышеописанного, Google подготовила брендовую ссылку protectedbyandroid.com — правда, пока что она просто перенаправляет пользователя на давно существующую страничку android.com/safety. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

tellurian
+3680
tellurian
Не бежевый, а розовое золото.
Сегодня в 11:37
#
Ckor_30
+538
Ckor_30
Как всегда спалились🤣🤣🤣
Сегодня в 11:39
#
+527
hate_u
Да не ) Просто это были айфоны с Алика. А они частенько на Андроиде )
Сегодня в 12:03
#
Mers
+3935
Mers
«Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу»😂
Сегодня в 12:18
#