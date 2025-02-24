Google внезапно огорчила пользователей Chrome. Пора подыскивать другой браузер!





Компания Google начала отключать расширения для блокировки рекламы на веб-сайтах в рамках своего большого перехода на новый, более контролируемый стандарт расширений. Об этом пишет xaker.

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