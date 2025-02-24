Google внезапно огорчила пользователей Chrome. Пора подыскивать другой браузер!

Компания Google начала отключать расширения для блокировки рекламы на веб-сайтах в рамках своего большого перехода на новый, более контролируемый стандарт расширений. Об этом пишет xaker.
К сожалению, версии uBlock Origin (расширения для фильтрации контента, в том числе блокировки рекламы) с поддержкой Manifest V3 нет и быть не может; вместо неё команда в прошлом году выкатила uBO Lite, предупредив, что оно не заменит оригинальный скрипт по возможностям. Очевидно, что пользователям других расширений для блокировки рекламы и не только тоже стоит готовиться к их скорому отключению.
Ранее мы уже рассказывали о Google, Chrome и Manifest V3 — история началаcь много месяцев назад. Компания анонсировала переход своего браузера на V3 и стало ясно, что это серьезно изменит интернет-серфинг: адаптироваться придется как сайтам, так и их посетителям. Для админов это решение означает необходимость править код страниц для совместимости с Manifest V3, а для пользователей — менее эффективная блокировка рекламы на них. Переход несколько раз откладывался, но сейчас Google всё-таки пошла в наступление.
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