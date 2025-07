Google внезапно огорчила всех владельцев Apple Watch

Компания Компания Google решила полностью отказаться от приложения Keep для смарт-часов Apple. Об этом пишет 9to5Google. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ранее мы писали , что для Apple Watch наконец выпущен «Google Календарь» — утилита, которую многие ждали и она действительно порадует. Однако наряду с этим владельцы часов Apple больше не смогут скачать Google Keep; компания выпустила большое обновление 2.2025.26200 и оно стало несовместимо с AW. Впервые утилита Keep для часов была представлена в 2019 году, но уже очень давно не получала ничего нового, ее лишь поддерживали в работоспособном состоянии.Любопытно, что Google Keep для wear OS продолжает существовать и развиваться, а сейчас для этой платформы также выпущен «Календарь». Почему приложение с заметками решено удалить именно с Apple Watch — неясно. Возможно, это часть маркетинговой стратегии Google, чтобы побудить владельцев Apple Watch задуматься о покупке часов на wear OS — например, Galaxy Watch. Правда, в таком случае придется сменить iPhone на смартфон Galaxy, так как часы этого бренда не работают с «яблочной» техникой.