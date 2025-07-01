Google внезапно огорчила всех владельцев Apple Watch

Компания Google решила полностью отказаться от приложения Keep для смарт-часов Apple. Об этом пишет 9to5Google.
Любопытно, что Google Keep для wear OS продолжает существовать и развиваться, а сейчас для этой платформы также выпущен «Календарь». Почему приложение с заметками решено удалить именно с Apple Watch — неясно. Возможно, это часть маркетинговой стратегии Google, чтобы побудить владельцев Apple Watch задуматься о покупке часов на wear OS — например, Galaxy Watch. Правда, в таком случае придется сменить iPhone на смартфон Galaxy, так как часы этого бренда не работают с «яблочной» техникой.
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