Google

Google внезапно решила закрыть полезное приложение для навигации

Олег

Google


Компания Google решила закрыть разработку одного из своих многочисленных приложений. Об этом сообщается в 9to5Google.

Согласно источнику, речь идет о мобильном приложении Google Street View. Оно предоставляло простой и интуитивный способ просматривать панораму в 360 градусов почти любой улицы почти в любой стране. Это было крайне удобно, если вы идете или едете в определенную локацию впервые, но разбираться на месте что и как будет некогда. Можно было заранее сориентироваться на местности при помощи Street View.

View

Помимо просмотра улиц, пользователи могли сами пополнять базу панорам, загружая 360-градусные изображения в утилиту.

Однако теперь Google решила, что поддерживать отдельное приложение для просмотра улиц нерентабельно, поэтому оно в скором времени исчезнет из Apple App Store и Google Play Store. Функциональность Street View будет частично доступна в Google Maps и Street View Studio. Официальная поддержка Street View завершится 21 марта 2023 года. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

+27
ggggpro
Очень жаль. Единственное нормально приложение для 360 фото
час назад в 11:22
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