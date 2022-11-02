Google внезапно решила закрыть полезное приложение для навигации

Компания Google решила закрыть разработку одного из своих многочисленных приложений. Об этом сообщается в 9to5Google.Согласно источнику, речь идет о мобильном приложении Google Street View. Оно предоставляло простой и интуитивный способ просматривать панораму в 360 градусов почти любой улицы почти в любой стране. Это было крайне удобно, если вы идете или едете в определенную локацию впервые, но разбираться на месте что и как будет некогда. Можно было заранее сориентироваться на местности при помощи Street View.Помимо просмотра улиц, пользователи могли сами пополнять базу панорам, загружая 360-градусные изображения в утилиту.Однако теперь Google решила, что поддерживать отдельное приложение для просмотра улиц нерентабельно, поэтому оно в скором времени исчезнет из Apple App Store и Google Play Store. Функциональность Street View будет частично доступна в Google Maps и Street View Studio. Официальная поддержка Street View завершится 21 марта 2023 года.