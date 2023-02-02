Google выпускает новую функцию для YouTube Music

Музыкальный стриминг-сервис YouTube Music получил возможность создания нового типа подборки. Об этом сообщает 9to5Google.
Согласно источнику, речь идет о функции «Создать радиостанцию». Она уже проходила тестирование в течение месяца, а теперь постепенно начинает появляться на большем количестве аккаунтов.
Функция «Создать радиостанцию» позволяет вам настроить потоковый стриминг в согласии со своими вкусами. После выбора этого пункта меню вы увидите сетку исполнителей и сможете отметить тех из них, которые вам по душе. Далее можно настроить несколько других параметров: выбор песен (знакомые, смешанный и новые открытия), фильтры (популярные, новые выпуски, оптимистичный, мрачный и др.).
В согласии с этими параметрами YouTube Music сформирует бесконечную «радиостанцию», которая может состоять как из треков выбранных вами исполнителей, так и из похожих на них артистов. Разумеется, подборка постоянно обновляется и дополняется.
Функция создания собственных «радиостанций» распространяется постепенно, поэтому если у вас её пока нет, нужно немного подождать. Нечто подобное уже присутствует в «Яндекс.Музыке» под названием «Моя волна».
Если у вас возникли проблемы с оплатой подписки YouTube Music или других сервисов на iPhone, то вот здесь есть подробный гайд, как это сделать.
Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides