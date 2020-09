Вслед за Android 11 компания Google выпустила Android 11 Go Edition — операционную систему, адаптированную специально для дешёвых устройств со слабыми параметрами. Одно из главных нововведений — появление поддержки смартфонов с 2 ГБ оперативной памяти (у Android 10 Go Edition был лимит 1,5 ГБ). Кроме того, в Android 11 Go унаследована часть возможностей полноценной версии Android 11.В ближайшие месяцы различные производители начнут выпускать смартфоны на базе Android 11 Go Edition. Кроме того, будут обновлены уже существующие аппараты. Проект Android Go изначально запускался с идеей упростить процесс обновления за счёт стандартизации многих функций. Смартфоны с этой операционной системой должны получать апдейты более оперативно, чем те, на которые установлены фирменные оболочки со значительными модификациями возможностей Android.После обновления до Android 11 Go Edition производительность смартфонов, по словам Google, должна вырасти на 20%. Также появляется система управления жестами, повышенная безопасность с выбором, на какое время тому или иному приложению выдаётся доступ к различным возможностям (вроде отслеживания геолокации), а чаты из всех мессенджеров группируются в шторке уведомлений отдельно от других приложений.