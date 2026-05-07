Google выпустила Fitbit Air — странный фитнес-трекер без экрана, но с ИИ-тренером

Компания Google неожиданно вернулась к формату классических фитнес-трекеров и представила Fitbit Air. Это компактный браслет без дисплея, который больше похож на ранние модели Fitbit, чем на современные смарт-часы.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Fitbit Air получил минималистичный корпус в формате небольшой капсулы весом 12 г. Сам модуль съемный — его можно переставлять между разными ремешками. Устройство лишено экрана специально: Google отмечает, что трекер должен быть максимально незаметным и не отвлекать пользователя уведомлениями. Внутри установлены оптический датчик сердечного ритма, пульсоксиметр, акселерометр, гироскоп и датчик температуры кожи. Поддерживается круглосуточный мониторинг пульса, вариабельности сердечного ритма, фаз сна, уровня кислорода в крови и предупреждения о признаках фибрилляции предсердий.Без подзарядки Fitbit Air живет до 7 дней. Также в нём есть Bluetooth 5.0, влагозащита 5 АТМ и быстрая зарядка. Но главное, что Fitbit Air работает как с Android, так и с iPhone. Трекер стоит всего $99,99 за базовую версию и $129,99 за лимитированную версию от Стефена Карри. Ремешки будут продаваться от $34,99 до $49,99.Интересно, что основной акцент Google делает не столько на самом браслете, сколько на новом приложении Google Health. Уже с 19 мая приложение Fitbit автоматически превратится в Google Health. Внутри разработчики объединят данные Fitbit, Google Fit, Health Connect, Apple Health и даже медицинские записи пользователя. Интерфейс утилиты полностью приделали: теперь есть отдельные вкладки Today, Fitness, Sleep и Health с более подробной аналитикой активности, сна и восстановления организма.Также Google продвигает ИИ-ассистента Health Coach на базе Gemini. Он анализирует показатели сна, тренировок, нагрузки и привычек пользователя, после чего дает персональные рекомендации. Например, приложение сможет подсказывать, когда лучше восстановиться после нагрузки, как скорректировать тренировки или почему ухудшилось качество сна. Google утверждает, что новый алгоритм анализа сна стал примерно на 15% точнее прошлых версий Fitbit. А для подписчиков Google Health Premium откроются расширенные ИИ-функции и адаптивные планы тренировок.Очень странный эксперимент от Google. Интересно, как он будет конкурировать с современными фитнес-браслетами от HONOR, HUAWEI, Xiaomi.