Google выпустила небольшое обновление Android, которое не советуется пропускать

Олег

Фото: Unsplash


Компания Google выпустила обновление безопасности для четырех версий Android, которое устраняет критическую уязвимость системы. Об этом написали в xaker.ru.

Эксплойт с номером CVE-2024-32896 набрал внушительные 7,8 балла из 10 по шкале CVSS и связан с ошибкой коде Android, а именно в защитных механизмах системы. В июне Google выпустила патч для смартфонов Pixel, и уже тогда было известно об активном использовании уязвимости в реальной жизни.

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Теперь же свежее ежемесячное обновление безопасности исправляет опасную ошибку и еще 33 других уязвимости. Патч распространяется по всему миру для смартфонов на базе Android 12, 12L, 13 и 14. Исправленные ошибки настолько серьезны, что технические подробности о них не разглашаются. 

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Источник:
xaker
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