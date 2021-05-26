Компания Google официально объявила о выпуске операционной системы Fuchsia. В первую очередь эта ОС станет доступна выпущенному пару месяцев назад устройству Nest Hub.
Nest Hub — умный экран, объединяющий в себе возможности планшета и смарт-колонки с поддержкой голосового ассистента Google и возможностью управлять различными домашними устройствами, в том числе телевизором и системами безопасности.
Fuchsia выпущена в версии 1.0, но доступна не всем обладателям Nest Hub, а только тем, кто принимает участие в программе предварительного тестирования новой операционной системы. Позже будет выпущена релизная версия обновления, которая заменит собой существующую прошивку на этом устройстве.
Изначально в Nest Hub используется операционная система Cast OS на базе Linux, которую можно считать модификацией Android. Fuchsia обладает точно такими же функциями и интерфейсом, как у Cast OS, и не добавляет в Nest Hub никаких нововведений. Отличие заключается только в ядре — он основан не на Linux, а на коде, написанном инженерами Google и разработчиками, которые сотрудничают с компанией в этом проекте.
Google разрабатывала Fuchsia с 2016 года. Это модульная операционная система, которая может применяться на любых видах устройств (гаджеты умного дома, носимая электроника, мобильные устройства, ноутбуки, компьютеры и т. п.) Производители смогут выбирать только те компоненты операционной системы, которые задействуются в конкретном устройстве, что позволяет увеличить безопасность и оптимизировать расход памяти и других ресурсов.
Компания Google неоднократно подчёркивала, что Fuchsia не заменит собой Android и операционные системы, созданные на его основе, а будет существовать независимо от прочих платформ. Различные сборки Fuchsia будут адаптироваться для конкретных устройств с учётом их особенностей. Известно, что в скором времени Samsung выпустит новые модели смарт-часов, на которые будет установлена не Tizen, а новая операционная система, созданная при поддержке Google. Можно предположить, что ей станет как раз Fuchsia.
Также известно, что Fuchsia обладает нативной поддержкой приложений для Android. Это означает, что в случае появления смартфонов, планшетов и ноутбуков с этой операционной системой эти гаджеты смогут запускать приложения и игры, выложенные в Play Маркете и сторонних магазинах. Появление разнообразных гаджетов на базе Fuchsia позволит Google построить экосистему, в которой все устройства могут взаимодействовать друг с другом и обмениваться информацией.
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А что им помешало сделать тоже самое с Android? И если не получилось с Android, то почему с этой системой получится?