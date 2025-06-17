Google высмеяла Apple за копирование трёх функций Android в iOS 26

Фархад

Pixel

С анонса iOS 26 прошла всего неделя, а Google уже запустила новую рекламную кампанию, в которой заявила о копировании в iOS 26 трёх функций Android.

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Речь идёт об ИИ-функциях, которые уже много лет доступны на телефонах Pixel: Live Translate (живой перевод), Hold Assist (ассистент для режима удержания на линии) и Call Screening (проверка звонков на спам).

К слову, функция Live Translate появилась ещё на Pixel 6 в 2021 году. Как и в iOS 26, она может автоматически переводить текстовые сообщения и телефонные звонки в режиме реального времени. В 2020 году Google представила функцию Hold for Me для Pixel 3 и более новых смартфонов. Как и Hold Assist в iOS 26, эта функция может оповестить вас об окончании удержания вызова во время звонка в условный колл-центр. Ну, а фильтрация звонков появилась на Pixel ещё в 2018 году.

Увы, даже ранее внедрение этих функций не помогло продажам устройств Pixel.
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Источник:
MacRumors
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