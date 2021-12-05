Yeah, don't send your Google phone in for warranty repair/replacement. As has happened with others, last night someone used it to log into my gmail, Drive, photos backup email account, dropbox, and I can see from activity logs they opened a bunch of selfies hoping to find nudes — Jane McGonigal (@avantgame) December 4, 2021

Блогер и дизайнер Джейн Макгонигал заявила в Twitter, что Google взломала ее Pixel, чтобы добраться до откровенных фото. Она обнаружила факт взлома, получив множество email-оповещений безопасности.Джейн делится, что она отправила свой Google Pixel 5a на ремонт по почте — компания сотрудничает с FedEx и принимает устройства на обслуживание удаленно. Согласно отслеживанию, смартфон прибыл в сервисный центр в Техасе несколько недель назад. Спустя некоторое время Джейн начала получать оповещения на email — они гласили, что кто-то при помощи ее смартфона сбросил пароли и вошел в ее аккаунты Google и Dropbox.Девушка рассказывает, что по журналам активности аккаунтов она видела, что именно искали в ее облачных хранилищах. По ее словам, неизвестные «рылись» в фотоальбомах — в частности они просматривали ее снимки в купальнике, облегающей спортивной одежде и платьях, а также послеоперационные фото со швами. Уведомления о действиях в аккаунте своевременно ими «подчищались». Скорее всего, взломщики искали фото с «обнаженкой», однако, к счастью, подобных фотографий у Джейн не оказалось.Макгонигал попыталась дистанционно очистить свой Pixel 5a, воспользовавшись функцией «Найти устройство» от Google, однако сделать этого не получилось. Девушка обратилась к своим читателям в Twitter и попросила сообщить ей об аналогичных случаях, чтобы составить коллективный иск. К слову, как минимум один аналогичный случай уже нашелся — пользователь Reddit отправлял смартфон Pixel своей жены в тот же самый сервисный центр в Техасе, после чего обнаружил, что их откровенные фото появились в соцсетях. Кроме того, была совершена попытка украсть деньги со счета PayPal.Представитель Google уже отреагировал на ситуацию: он сообщил, что компания расследует этот инцидент, и напомнил, что официально Google рекомендует создать резервную копию данных смартфона и очистить его перед отправкой на гарантийное обслуживание. Стоит отметить, что, в зависимости от типа поломки, сделать это возможно далеко не всегда.