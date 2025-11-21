Top.Mail.Ru

Google взломала iOS. Что будет делать Apple?

Олег
iOS vs Android

Ранее мы рассказывали, что Google нашла способ подключаться к фирменной системе передачи данных Apple — AirDrop. До сих пор она работала исключительно между «яблочными» устройствами, и запуск обмена файлами с Android по той же схеме это нонсенс.

Как пишут зарубежные СМИ, похоже, что Google работала над этой фичей самостоятельно. Для Apple нововведение стало таким же сюрпризом, как и для обычных пользователей. И одна недавняя ситуация наглядно демонстрирует отношение Apple к подобным сюрпризам в виде вмешательства в ее экосистему без ее разрешения.

Beeper

Помните агрегатор мессенджеров, который предлагал пользоваться iMessage на Android? Девелоперы сервиса провели обратную разработку протоколов и шифрования iMessage от Apple, используя серверы iMessage Apple, чтобы позволить пользователям Android отправлять сообщения в «синих пузырьках» владельцам iPhone. Что из этого вышло? Apple быстро отключила Beeper и никакие ухищрения разработчиков пока не вернули его совместимость с iMessage. По тегу Beeper можете вспомнить эту историю. 

Ситуация с AirDrop и QuickShare очень похожа на Beeper и iMessage, с одной существенной оговоркой — Google несопоставимо более крупная и значимая компания, чем девелоперы мессенджера. С одной стороны, Apple может уступить такому игроку, с которым ее связывают, в том числе, и финансовые отношения. С другой стороны, Google вряд ли начинала такой большой, рисковый и дорогостоящий проект для того, чтобы Apple просто забанила его в первую неделю после релиза. С третьей — самой Apple будет гораздо сложнее противостоять Google, чем это было с Beeper.

В целом, односторонняя интеграция своего сервиса в экосистему настолько обособленной компании, как Apple, выглядит как взлом. Причем взлом от корпорации, сопоставимой по масштабам с ней самой.

Оправдания Google

AirDrop

Google утверждает, что провела сторонний тест безопасности протокола обмена файлами на проникновение и что компания работала над проверкой решения совместно со своими собственными командами по обеспечению конфиденциальности и безопасности. 

А вот Apple пока ситуацию не комментировала. Возможно, ее пиар-отдел сейчас круглосуточно придумывает более-менее достойное объяснение такому гугловскому релизу.

Стоит вспомнить, что компании неоднократно работали над совместными фичами. Например, они вместе запускали сообщения RCS (переписка через интернет между iMessage на iOS и «Сообщениями» в Android — штатными мессенджерами в ОС) и переноса eSIM между платформами.

Что будет делать Apple

Rer

Несмотря на всё это, Тим Кук всё еще может «встать в позу» и в воспитательных целях прикрыть новую систему передачи файлов как очередную уязвимость. Просто потому, что его не предупредили, не спросили его разрешения. Которое он бы, несомненно, не дал.

А еще отсутствие «мостиков» между iOS и Android — это не баг, а фича; маркетинговая стратегия Apple с самого начала строится на том, чтобы не давать пользователям Android спокойно взаимодействовать с iOS, подталкивая их таким образом к покупке iPhone.

Тот случай, когда действительно интересно понаблюдать, что будет дальше.

К слову, все уже забыли, как Xiaomi недавно встроила свою HyperOS в экосистему Apple? Возможно, хваленая программная защита самой Apple и iOS ослабела за последние годы, и именно этим объясняется расцвет сервисов, внаглую интегрирующихся в ее сервера и приложения? Вопрос риторический. 

Рекомендации

Комментарии

+291
acinatnas
С такими темпами Куку придется вообще не вылезать из этой позы.
час назад в 09:10
#