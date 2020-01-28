Chrome уже долгие годы является самым популярным в мире браузером, а Edge от Microsoft недавно перешёл на использование того же движка от Chromium. Удивительно, но Google и Microsoft совместно работают над Chromium, и это позволяет им добавлять нововведения в Chrome и Edge почти одновременно.
Одной из уникальных возможностей Edge было одновременное перемещение нескольких открытых вкладок в новое окно. Эту фичу подсмотрели сотрудники Google и попросили у своих коллег из Microsoft разрешить им добавить то же самое в Chrome. Те согласились.
28 января вышла canary-версия Chrome с номером v81.0.4041.2, куда добавлено то же самое управление вкладками, которое до недавнего времени было только у Edge. Теперь можно выделить несколько вкладок и с помощью опции в контекстном меню моментально переместить их в новое окно браузера.
Canary — экспериментальная ветка Chrome, в которой Google тестирует различные новые возможности браузера. Многие из них переходят в стабильную сборку Chrome, и такая участь, надо полагать, ждёт новую опцию для управления вкладками. Не исключено, что компания Google продолжит присматриваться к Edge и заимствует какие-нибудь другие особенности, которые в настоящее время есть только у браузера от Microsoft.
Изначально Microsoft Edge работал на собственном движке, поэтому у него возникали проблемы с рендерингом страниц многих сайтов. Его рыночная доля была невелика, и веб-мастера очень неохотно оптимизировали сайты для Edge. Переход на движок от Chromium помог решить множество проблем — например, теперь Edge поддерживает работу со всеми расширениями для Chrome. Из этого браузера вырезаны почти все компоненты, обеспечивающие связь с сервисами Google, поэтому он более лёгкий и производительный в сравнении с браузером Google.
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