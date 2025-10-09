Google заплатит за всё: В ЮАР взыскали миллиарды в пользу России





Верховный суд ЮАР постановил исполнить решение российского арбитражного суда о взыскании с американской корпорации Google десяти миллиардов рублей. Это первый прецедент, когда иностранная юрисдикция признала требование к материнской компании Google в пользу её российской «дочки».

