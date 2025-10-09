Google заплатит за всё: В ЮАР взыскали миллиарды в пользу России

Верховный суд ЮАР постановил исполнить решение российского арбитражного суда о взыскании с американской корпорации Google десяти миллиардов рублей. Это первый прецедент, когда иностранная юрисдикция признала требование к материнской компании Google в пользу её российской «дочки».

Судебный орган ЮАР официально направил соответствующий ордер местным приставам 1 октября. Информацию подтвердили юристы компаний Art De Lex и Pagel Schullenburg, представляющие интересы конкурсного управляющего обанкротившегося российского подразделения Google.

Требование основано на решении Московского арбитражного суда, который обязал материнскую компанию Google International LLC выплатить в российский бюджет 10 млрд рублей. Эти средства были выведены в виде дивидендов после решения суда о разблокировке YouTube-канала «Царьград-Медиа».

Решение южноафриканского суда стало знаковым прецедентом — впервые зарубежная юрисдикция согласилась исполнить российский судебный акт в отношении международной IT-корпорации в пользу её российского подразделения. В конце сентября этого года Google LLC отказалась от претензий к российским СМИ в американском суде, связанных с исполнением решений российских судов.

