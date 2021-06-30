Компания Google объявила об отказе от формата APK для Android-приложений. Начиная с августа 2021 года разработчики должны будут загружать в Play Маркет дистрибутивы только в новом формате — AAB (Android App Bundle).



Формат AAB появился в 2018 году с выпуском Android 9.0, и некоторые разработчики уже используют его. У него много преимуществ перед APK — например, улучшенная адаптация для разных устройств и возможность загружать на устройство только те компоненты, которые требуются приложению на том или ином смартфоне. Лишние компоненты (например, дополнительные языковые пакеты) можно не скачивать из магазина, а это значит, что приложение устанавливается быстрее, расходуется меньше трафика, а в накопителе остаётся больше свободного места. Дополнительные компоненты могут подгружаться в установленное приложение из Play Маркета позднее по мере необходимости.







По словам Google, на AAB уже перешли многие разработчики, в этом формате в Play Маркет загружено более миллиона приложений, включая Twitter, Netflix, различные проекты Adobe, а также некоторые игры студии Gameloft.



Требование загружать приложения в новом формате относится только к разработчикам и лишь к официальному магазину приложений, пользователи по-прежнему смогут скачивать APK-файлы из сторонних источников и неофициальных маркетов — никаких ограничений на их установку не будет (по крайней мере в обозримом будущем). Приложения, загруженные в Play Маркет в APK-формате, тоже будут устанавливаться без каких-либо проблем. Впрочем, по мере увеличения популярности AAB дистрибутивы в этом формате будут появляться повсеместно и постепенно заменят собой устаревший формат.







