Google запретила создавать новые аккаунты россиянам

Артем
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Компания Google ограничила создание новых аккаунтов в Российской Федерации, сообщили журналистам в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«Минцифры подтверждает, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям», — заявили в ведомстве.

Также сообщается, что «СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится».

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Ведомство рекомендует пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.

Ранее стало известно, что пользователи сервисов Google в РФ массово сталкиваются с ограничениями в создании новых аккаунтов, трудностями в регистрации профилей на российские телефонные номера.
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Источник:
Интерфакс
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Комментарии

tellurian
+1881
tellurian
Так и до ограничений с андройдом не далеко.
24 минуты назад
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