Google запретила установку приложений-бенчмарков на Pixel 9, чтобы не позориться

Фархад
Pixel9

Первые пользователи недавно вышедших флагманских смартфонов Pixel 9 жалуются на то, что Google запретила установку приложений для оценки производительности из Play Store.

Такие ограничения открыто говорят о том, что Google не хочет раскрывать результаты чипа Tensor G4, который, скорее всего, намного хуже конкурентов в лице Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 9300+ и A17 Pro.

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Владельцы Pixel 9 также рассказали, что при установке приложений Geekbench 6, PCMark 10 и 3DMark из сторонних источников появляется ошибка совместимости. 
Pixel
Pixel
Pixel
Нечто подобное наблюдалось и в прошлом году, когда Google открыто запрещала обзорщикам устанавливать приложения для бенчмаркинга на Pixel 8 и Pixel 8 Pro в период эмбарго. Однако в тот раз ограничение можно было обойти установкой apk-файла.
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Источник:
Wccftech
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