Google запустила лазерный интернет

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Владеющий компанией Google холдинг Alphabet начал сотрудничать с индийским оператором связи Bharti Airtel. Они совместно развивают проект Taara и планируют обеспечить страну интернетом, который работает с помощью лазерных терминалов, размещённых в космосе и на Земле.



Лазерные терминалы служат оптическими передатчиками-приемниками и обмениваются друг с другом информацией. На одном конце терминал подключен к удаленной сети, а на другом к сетевой инфраструктуре оператора, выполняя функцию восходящей линии связи. Такая технология позволяет обеспечить доступ к интернету в тех районах, где нет покрытия сотовой связи или оно очень слабое. Кроме того, лазерные терминалы позволяют увеличить качество интернет-соединения в густо заселённых районах, что очень актуально для стран с таким большим количеством жителей, как в Индии.



Каждый терминал Taara способен передавать и получать данные с шириной потока до 20 Гбит/с, что вполне сравнимо с наземным телекоммуникационным оборудованием. Кроме того, эта технология обеспечивает более стабильное и скоростное соединение, нежели при использовании радиоволн (сотовая связь, Wi-Fi и т. п.) Впрочем, есть и проблемы, возникающие при её повседневном использовании. Дело в том, что лазерный сигнал очень чувствителен к погодным условиям и может ослабевать или исчезать из-за туч, тумана, задымления и прочих препятствий, возникающих на пути прохождения световых волн.



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