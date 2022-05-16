Google запустила новую классную игру. Она напомнит вам детство

Компания Google без предварительного анонса запустила новую веб-игру — пинбол. Об этом написали в Hypebeast.
Согласно источнику, Google опубликовала официальный пресс-релиз для новой игры в пинбол. В заявлении говорится, что она написана на собственных инструментах компании Flutter и Firebase, и запускается на игровом движке Flame.
Новый пинбол доступен в веб-версии онлайн для платформ iOS, Android, macOS и Windows. По словам Google, игра может продемонстрировать полезность и универсальность Flutter и Firebase.
На старте игры можно выбрать персонажа, после чего перейти к простому, хорошо знакомому и любимому многими интерфейсу пинбола. Геймплей сопровождается атмосферным треком в стиле олд-скул.
Google сделала исходный код доступным и открытым, им могут воспользоваться девелоперы, чтобы исследовать принцип работы «гугловских» инструментов для разработки.