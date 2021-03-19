Компания Google объявила о масштабном тестировании своей новой платформы YouTube Shorts. Бета-версия доступна в России, а возможность записывать ролики прямо в приложении YouTube тестируется в Индии и скоро появится у авторов из США.
В отличие от классического YouTube, сервис Shorts будет состоять из коротких вертикальных видео. Платформа предоставляет возможность склеить ролик из нескольких видео, добавить фоновую музыку, изменить скорость воспроизведения, а также добавить текст в определенные моменты ролика. Компания обещает, что для создания короткометражек пользователям будет доступна легальная библиотека треков от 250 лейблов вроде Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group, которая будет постоянно расти. Кроме того, создатели контента смогут использовать аудиодорожки чужих YouTube-видеороликов, чтобы записывать реакции, ремиксы и короткие озвучки — Google считает, что таким образом авторы смогут найти новую аудиторию, а сама платформа получит более интересный контент. Компания отмечает, что авторы видео смогут запретить использовать их видеоролики в чужих творениях.
Google внедрила отдельную поисковую строку для Shorts на главную страницу YouTube. Короткометражки можно искать, как обычные видеоролики в YouTube, а можно просматривать рекомендации от самой платформы, перелистывая видео вертикально. Многие из перечисленных фишек уже используются в TikTok — например, бесконечное вертикальное пролистывание рекомендованных роликов и возможности оформления видео, такие как склейка и наложение текста. Кроме того, TikTok разрешает — и даже поощряет — использование, дополнение и озвучку чужого контента, не требуя строгого соблюдения авторских прав. В конце 2020 года YouTube внедрил в поисковую выдачу короткие видео из TikTok и Instagram — аналитики предполагали, что таким образом компания хотела удержать аудиторию, ищущую развлекательный контент нового формата.
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