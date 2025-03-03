Google запустит две новые функции Gemini для Android-смартфонов в конце марта

В рамках выставки Mobile World Congress 2025 в Барселоне компания Google представила первый взгляд на две новые функций ИИ Gemini, которые начнут внедряться на Android-устройствах к концу этого месяца.
Другая новая функция — демонстрация экрана. Она работает именно так, как вы себе представляете. Вы можете поделиться своим экраном с Gemini, чтобы задать вопросы о происходящем на дисплее. К слову такая же фича есть у ChatGPT, но Google обещает встроить всё это в ОС Android, поэтому пользователям не придётся переходить в отдельное приложение.
Первоначально обе фичи станут доступны подписчикам Gemini Advanced до конца марта.
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