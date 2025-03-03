Google запустит две новые функции Gemini для Android-смартфонов в конце марта







В рамках выставки Mobile World Congress 2025 в Барселоне компания В рамках выставки Mobile World Congress 2025 в Барселоне компания Google представила первый взгляд на две новые функций ИИ Gemini , которые начнут внедряться на Android -устройствах к концу этого месяца. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Первая из них — Live Video, которую Google впервые мельком показала ещё на I/O 2024 в мае прошлого года. Инструмент использует мультимодальные возможности Gemini, чтобы пользователи могли показывать чат-боту то, что видит камера их телефона. Как видно из ролика с демонстрацией, Gemini может ответить на вопрос о современном декоре и предложить, как применить эти знания к керамике. Нечто подобное реализовано у Apple в iPhone 16 — Visual Intelligence.Другая новая функция — демонстрация экрана. Она работает именно так, как вы себе представляете. Вы можете поделиться своим экраном с Gemini, чтобы задать вопросы о происходящем на дисплее. К слову такая же фича есть у ChatGPT, но Google обещает встроить всё это в ОС Android, поэтому пользователям не придётся переходить в отдельное приложение.Первоначально обе фичи станут доступны подписчикам Gemini Advanced до конца марта.