Горячая скидка на часы CMF Watch Pro 2 на AliExpress. Дешевле нет нигде

Олег

CMF


Большой магазин HWMALL на AliExpress с отличной репутацией распродает свежие смарт-часы CMF Watch Pro 2 по хорошей цене. Более низкого прайса прямо сейчас не найти ни на одном маркетплейсе.

CMF Watch Pro 2 — это летняя новинка от Nothing, вышедшая под её суббрендом. Часы отличаются съемным алюминиевым безелем и достойными характеристиками при цене около $70. Яркий OLED-дисплей, 60 Гц и русский интерфейс «из коробки» порадуют глаз, а современные датчики здоровья будут подспорьем в спортивных тренировках. А еще часики очень необычно и стильно смотрятся.

Проверить цену и купить CMF Watch Pro 2 со скидкой можно по этой ссылке на AliExpress. В наличии остались только две версии со скругленным безелем — оранжево-серая и сине-серая. В карточке товара указано, что промо-цена будет доступна до 5 сентября включительно. На OZON, Wildberries и Яндекс Маркете часы на момент публикации продаются существенно дороже. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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