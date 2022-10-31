Горящее «яблочко» наконец вернется в MacBook



Компания Apple рассматривает возможность вернуться к светящемуся логотипу в MacBook. Об этом сообщает MacRumors.



Согласно источнику, в мае 2022 года Apple подала новый патент в Управление по патентам и товарным знакам США. Он раскрывает нам планы компании относительно грядущих моделей компьютеров Mac — судя по всему, в них вернется, пожалуй, самый узнаваемый элемент оформления.





«На заднюю часть корпуса может быть нанесен логотип. Логотип или другие элементы в Устройство может быть оснащено частично отражающим зеркалом с задней подсветкой. Зеркало может придавать логотипу или другим структурам блестящий вид, закрывая внутренние компоненты от обзора. В то же время частичная прозрачность зеркала позволяет подсветке изнутри устройства пройти сквозь зеркало», — патент Apple.



Описание этого патента не оставляет сомнений в том, каким образом будет использоваться «забронированная» технология. Похоже, что Apple решила, что светящееся «яблочко» всё-таки пойдет на пользу узнаваемости или стилю её ноутбуков и рассматривает возможность вернуть его на заднюю крышку.



Дальнейший текст патента описывает технологию, которая с одной стороны обеспечит логотипу на крышке MacBook зеркальность и непрозрачность, а с другой стороны — возможность светиться. Эксперты говорят, что эта технология отличается от той, что Apple использовала ранее; более того, после 2018 года компания «переманила» нескольких специалистов, которые непосредственно связаны с похожими разработками. Напомним, что последним MacBook со светящимся логотипом «яблочка» на задней крышке стал Air 2017-го модельного года.



Ранее я рассказал, Описание этого патента не оставляет сомнений в том, каким образом будет использоваться «забронированная» технология. Похоже, что Apple решила, что светящееся «яблочко» всё-таки пойдет на пользу узнаваемости или стилю её ноутбуков и рассматривает возможность вернуть его на заднюю крышку.Дальнейший текст патента описывает технологию, которая с одной стороны обеспечит логотипу на крышке MacBook зеркальность и непрозрачность, а с другой стороны — возможность светиться. Эксперты говорят, что эта технология отличается от той, что Apple использовала ранее; более того, после 2018 года компания «переманила» нескольких специалистов, которые непосредственно связаны с похожими разработками. Напомним, что последним MacBook со светящимся логотипом «яблочка» на задней крышке стал Air 2017-го модельного года.Ранее я рассказал, какой б/у MacBook можно приобрести в небольшом бюджете от 20 до 40 тысяч рублей. Есть очень достойные варианты — кстати, как раз со светящимся «яблочком».