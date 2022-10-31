MacBook Apple

Горящее «яблочко» наконец вернется в MacBook

Олег

MacBook


Компания Apple рассматривает возможность вернуться к светящемуся логотипу в MacBook. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, в мае 2022 года Apple подала новый патент в Управление по патентам и товарным знакам США. Он раскрывает нам планы компании относительно грядущих моделей компьютеров Mac — судя по всему, в них вернется, пожалуй, самый узнаваемый элемент оформления.

«На заднюю часть корпуса может быть нанесен логотип. Логотип или другие элементы в Устройство может быть оснащено частично отражающим зеркалом с задней подсветкой. Зеркало может придавать логотипу или другим структурам блестящий вид, закрывая внутренние компоненты от обзора. В то же время частичная прозрачность зеркала позволяет подсветке изнутри устройства пройти сквозь зеркало», — патент Apple. 

Описание этого патента не оставляет сомнений в том, каким образом будет использоваться «забронированная» технология. Похоже, что Apple решила, что светящееся «яблочко» всё-таки пойдет на пользу узнаваемости или стилю её ноутбуков и рассматривает возможность вернуть его на заднюю крышку.

Дальнейший текст патента описывает технологию, которая с одной стороны обеспечит логотипу на крышке MacBook зеркальность и непрозрачность, а с другой стороны — возможность светиться. Эксперты говорят, что эта технология отличается от той, что Apple использовала ранее; более того, после 2018 года компания «переманила» нескольких специалистов, которые непосредственно связаны с похожими разработками. Напомним, что последним MacBook со светящимся логотипом «яблочка» на задней крышке стал Air 2017-го модельного года.

Ранее я рассказал, какой б/у MacBook можно приобрести в небольшом бюджете от 20 до 40 тысяч рублей. Есть очень достойные варианты — кстати, как раз со светящимся «яблочком». 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Какой MacBook купить в бюджете 20-40 тысяч рублей на Авито в 2022 году. Вот всё, что нужно знать
Что купить осенью 2022 года — MacBook Air M1 или MacBook Air M2. Разбираемся
💻 Как добавить русские буквы на клавиатуру MacBook без гравировки и наклеек
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!
AliExpress определился с курсом, по которому высчитываются цены
«Тинькофф-банк» рассказал, как обойти новую комиссию «Сбербанка». Есть одна хитрость
Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+3985
Gabriel
Это будет решающим поводом для покупки)
Вчера в 21:26
#
Купить рекламу