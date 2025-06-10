Госдума хочет признать логотип Renault фашистским. Машины запретят?

Логотип автоконцерна Renault может оказаться вне закона наравне с нацистской, фашистской и экстремистской символикой. Депутаты Госдумы готовят ответ на возможное военное сотрудничество Парижа с Киевом.
Информация о планах Renault развернуть выпуск дронов в десятках или сотнях километров от линии фронта совместно с французскими оборонными предприятиями была озвучена на радио Franceinfo. Хотя в самой компании подчеркивают, что окончательное решение ещё не принято, новость спровоцировала резкую реакцию в Москве.
Предложение звучит на фоне разрыва Renault с Россией: в 2022 году компания ушла с рынка, а её завод в Москве был национализирован и возрожден как «Москвич». Приравнивание логотипа к экстремистской символике сделало бы невозможным не только возвращение бренда, но и легальное использование его значков даже на старых автомобилях в РФ.