Госдума хочет признать логотип Renault фашистским. Машины запретят?





Логотип автоконцерна Renault может оказаться вне закона наравне с нацистской, фашистской и экстремистской символикой. Депутаты Госдумы готовят ответ на возможное военное сотрудничество Парижа с Киевом.

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