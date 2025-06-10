Госдума хочет признать логотип Renault фашистским. Машины запретят?

Александр



Логотип автоконцерна Renault может оказаться вне закона наравне с нацистской, фашистской и экстремистской символикой. Депутаты Госдумы готовят ответ на возможное военное сотрудничество Парижа с Киевом.

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Депутат Михаил Шеремет предложил приравнять знаменитый ромбовидный логотип Renault к запрещённой фашистской символике. Это может произойти в том случае, если концерн начнет производство военных беспилотников на Украине, как анонсировал министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По словам Шеремета, это также станет полным «блоком» для возвращения компании в Россию.

Информация о планах Renault развернуть выпуск дронов в десятках или сотнях километров от линии фронта совместно с французскими оборонными предприятиями была озвучена на радио Franceinfo. Хотя в самой компании подчеркивают, что окончательное решение ещё не принято, новость спровоцировала резкую реакцию в Москве.

Предложение звучит на фоне разрыва Renault с Россией: в 2022 году компания ушла с рынка, а её завод в Москве был национализирован и возрожден как «Москвич». Приравнивание логотипа к экстремистской символике сделало бы невозможным не только возвращение бренда, но и легальное использование его значков даже на старых автомобилях в РФ.

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Комментарии

+271
Holldann
Это каким больным воображением надо обладать
Сегодня в 15:27
#
Tigrolik
+792
Tigrolik
Если эту дичь примут, то я уже и не удивлюсь.
2 часа назад в 17:19
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EDD
+612
EDD
Значок концерна Volkswagen не хотите признать и пересесть с Ауди на скрепную Весту? Или Hugo Boss, и снять их костюмы и одеть Большевичку или Красный Октябрь? Просто конченые маразматики.
2 часа назад в 17:27
#
+614
den3221
Су…а они там совсем что ли сума посходили уже!
час назад в 17:52
#
EDD
+612
EDD den3221
Такое ощущение, что мы катимся в такую eбeйшую пропасть, откуда выхода уже не будет...
55 минут назад
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