Госдума хочет запретить рассылку штрафов с камер для избранных машин. Догадались, каких?

Олег

Фото: Grok

Власти рассматривают возможность заморозки штрафов для автомобилей, которые недавно были проданы. Об этом пишет Quto. 

Согласно источнику, идею направила Госдума в адрес главы МВД. Она состоит в том, чтобы запретить направлять штрафы с дорожных камер бывшим владельцам автомобиля, который уже продан другому человеку. Ограничение (если его введут) будет действовать 10 суток после заключения договора купли-продажи — именно такой срок обычно дается собственнику, чтобы поставить авто на учет в ГИБДД. 

Чтобы инициатива заработала, автовладельцам предлагается дать возможность фиксировать факт продажи через «Госуслуги» или сайт МВД в день сделки. Сами штрафы (если они будут), никуда не пропадут, просто не будут отправляться в период заморозки. Таким образом авторы законопроекта хотят защитить добросовестных граждан, а также снизить количество жалоб и судебных споров из-за неверных штрафов. 

Сейчас в случае продажи авто новый владелец может передвигаться на ней в течение 10 дней с одним лишь ДКП на руках. Если за это время он «поймает» штрафы, то они приходят прежнему владельцу. Правда, после переоформления новому собственнику все равно придется их заплатить. 
Источник:
Quto
Комментарии

просто дед
Не угадал. Думал для чиновников и участников СВО)))
час назад в 14:11
