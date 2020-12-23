



Госдума одобрила законопроект, предусматривающий наказание для сайтов, которые отказываются удалять запрещённый в России контент. По словам авторов законопроекта, депутатов от «Единой России» Александра Хинштейна и Сергея Боярского, больше всего нарушений допускают YouTube, Twitter, Instagram и Facebook — именно на них в первую очередь направлена новая норма.



Владельцы сайтов уже сейчас обязаны удалять контент, признанный в России незаконным, однако наказания за отказ не было предусмотрено. Поправки конкретизируют размеры штрафов.



За первое нарушение:





Для физических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей

Для должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей

Для юридических лиц — от 800 тысяч до 4 миллионов рублей

Для физических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей

Для должностных лиц — от 500 тысяч до 800 тысяч рублей

Для юридических лиц — 5-10% от годовой выручки, но не менее 4 миллионов рублей

Для физических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей

Для должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей

Для юридических лиц — от 3 миллионов до 8 миллионов рублей

Для физических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей

Для должностных лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей

Для юридических лиц — 10-20% от годовой выручки, но не менее 8 миллионов рублей

За клевету в интернете, СМИ или в публичном выступлении — штраф до 1 млн рублей, арест до двух месяцев или лишение свободы до двух лет

За клевету с использованием служебного положения — штраф до 2 млн рублей, арест на срок до четырёх месяцев или лишение свободы на срок до трёх лет

За клевету о том, что человек страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих — штраф до 3 млн рублей, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до четырёх лет

За клевету о совершении преступления сексуального характера — штраф до 5 млн рублей, арест до шести месяцев, лишение свободы на срок до пяти лет

За повторное нарушение:Размер штрафа увеличивается, если сайт не ограничил доступ к информации с призывами к экстремизму, порнографическими изображениями несовершеннолетних или способами приобретения, изготовления и использования наркотиков.За первое нарушение:За повторное нарушение:Авторы законопроекта отметили, что к апрелю 2020 года из YouTube не удалено 10482 страницы с запрещенной информацией, из Twitter — 1462, из Instagram — 1435, а из Facebook — 362. Штраф будет накладываться на нарушителя судом по обращению Роскомнадзора. Правда, пока непонятно, кого именно будет штрафовать это ведомство — иностранные компании (годовая выручка которых может исчисляться десяткам миллиардов долларов) или их российские представительства (при том, что у Facebook и Twitter нет подразделений в России).Госдума также приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за клевету в интернете. Нарушителям грозит штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.Кроме того, Госдума приняла закон, предусматривающий полную или частичную блокировку и штраф до 3 миллионов рублей для иностранных сайтов, которые допускают цензуру против россиян и российских СМИ. Авторы инициативы, те же депутаты Хинштейн и Боярский, утверждают, что законопроект разработан для защиты прав граждан России на свободный поиск информации, доступ к ней и её распространение.Наказание грозит за ограничение доступа к информации из-за национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения. Решение о том, что тот или иной иностранный сайт, допускает цензуру, будет принимать генеральный прокурор по согласованию с Министерством иностранных дел, а реализовывать исполнение санкций будет Роскомнадзор. Штраф может сочетаться с блокировкой, причём допускается как блокировка отдельных страниц, так и сайта целиком, в зависимости от возможностей самого интернет-ресурса.При выявлении цензуры Роскомнадзор сможет частично ограничить доступ к иностранному сайту, с помощью провайдеров снизив скорость его трафика. Если нарушения были неоднократными, доступ к сайту может быть полностью заблокирован на территории РФ.





