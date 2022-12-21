Госдума ограничила возможности Telegram в России



Госдума РФ приняла новый законопроект, касающийся работы мессенджеров в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Согласно источнику, речь идет о новых ограничениях для зарубежных мессенджеров. Таковыми являются большинство популярных в России приложений для общения — WhatsApp, Viber, Telegram, Signal и так далее.



Законопроект, предложенный депутатом Антоном Горелкиным, предусматривает ограничения в области платежей. В частности, к зарубежным мессенджерам больше нельзя будет подключать российские платежные системы с 1 марта 2023 года — то есть, под запретом для них будут любые сервисы, которые позволяют переводить деньги.



Помимо этого, госкомпаниям и структурам, которые оказывают государственные услуги, будет запрещено обмениваться в зарубежных мессенджерах личными данными и информацией о платежах и переводах.



Новые ограничения затронут главным образом Telegram, который в последнее время активно развивает электронную коммерцию и прием платежей для бизнеса. Возможность приема платежей существует в мессенджере с 2017 года, а сам Telegram зарегистрирован в ОАЭ и на Виргинских островах. Сейчас в Teelgram нередко собирают донаты и пожертвования, а также продают платный контент. Теоретически, с 1 марта 2023 года эти возможности могут исчезнуть для россиян.