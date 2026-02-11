В Госдуме жёстко раскритиковали блокировку Telegram

Фото freepik
Группа депутатов Государственной думы внесла протокольное поручение с требованием запросить у Минцифры информацию о замедлении работы Telegram. Авторами инициативы выступили 15 парламентариев от КПРФ и двое от «Справедливой России». Документ будет направлен в комитет по информационным технологиям и, если поручение будет принято на сегодняшнем заседании, его направят в министерство.
Авторы документа отмечают, что для десятков миллионов россиян Telegram стал привычным и удобным средством общения. Большое количество русскоязычных каналов ведёт в мессенджере информационную и практическую работу. Инструменты платформы используются в предпринимательской деятельности. Также они находят применение среди военных. Депутаты обращают внимание на отсутствие внятных разъяснений со стороны профильных ведомств. В документе говорится о недовольстве ограничениями со стороны военнослужащих в зоне СВО. Для них этот мессенджер является основным каналом связи. Жители приграничных территорий также зависят от Telegram, поскольку оповещения об угрозах атак беспилотников и ракетных ударах распространяются преимущественно через него. Эти обстоятельства, по мнению авторов, требуют особого внимания к ситуации.
Ранее на этой неделе Роскомнадзор заявил о намерении продолжать ограничивать работу Telegram. В ведомстве это связывают с невыполнением требований российского законодательства. Конкретная информация о применяемых мерах и их объёме официально не раскрывалась. Пользователи в России заметили сбои в работе Telegram девятого февраля. Проблемы касались отправки и получения файлов, при этом сообщения доходят без видимой задержки. Основатель Telegram Павел Дуров назвал ограничение свободы граждан РФ неприемлемым.