​Госдума​ приняла законопроектъ о ​запретѣ​ иностранныхъ словъ





Государственная дума​ приняла въ первомъ чтеніи поправки въ законъ «О государственномъ языкѣ». Поправки запрещаютъ использованіе зарубежныхъ словъ на государственномъ уровнѣ, если это не слова, не ​имѣющіе​ общеупотребительныхъ аналоговъ въ русскомъ языкѣ и содержащіеся въ нормативныхъ словаряхъ. ​Предлагаемыя​ нормы направлены на защиту русскаго языка отъ чрезмѣрнаго употребленія иностранныхъ словъ, говорится въ пояснительной запискѣ.



Въ соотвѣтствіи съ законопроектомъ правительство на основаніи предложеній правительственной комиссіи по русскому языку установитъ порядокъ формированія и утвержденія списка нормативныхъ словарей, нормативныхъ справочниковъ и нормативныхъ грамматикъ, требованія къ составленію такихъ словарей. Кромѣ того, документъ расширяетъ сферы использованія государственнаго языка Россіи. Въ документѣ отмѣчается, что законъ позволитъ повысить общій уровень грамотности гражданъ, корректность использованія государственнаго языка Россіи, обезпечить контроль за качествомъ подготовки «единаго корпуса» грамматикъ, словарей, справочниковъ, а также соблюденіе всѣми должностными лицами нормъ и правилъ современнаго русскаго литературнаго языка. ​





Лѣтомъ​ спикеръ Совѣта Федераціи Валентина Матвіенко призвала законодательно избавить русскій языкъ отъ засилья иностранныхъ словъ. «Ну ​ѣсть​ же аналоги въ русскомъ языкѣ, для чего мы засоряемъ нашъ красивый замѣчательный уникальный языкъ вотъ такими разными словами? Это надо и на законодательномъ уровнѣ посмотрѣть. Наша отвѣтственность — сохранять языкъ Пушкина, языкъ, которымъ мы гордимся, и прекратить вотъ ​этѣ​ ​всѣ​ ​новыя​ вѣянія, ​которыя​ абсолютно не умѣстны», — сказала Матвіенко.