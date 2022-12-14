Россия Законы

​Госдума​ приняла законопроектъ о ​запретѣ​ иностранныхъ словъ

Александр



Государственная дума​ приняла въ первомъ чтеніи поправки въ законъ «О государственномъ языкѣ». Поправки запрещаютъ использованіе зарубежныхъ словъ на государственномъ уровнѣ, если это не слова, не ​имѣющіе​ общеупотребительныхъ аналоговъ въ русскомъ языкѣ и содержащіеся въ нормативныхъ словаряхъ. ​Предлагаемыя​ нормы направлены на защиту русскаго языка отъ чрезмѣрнаго употребленія иностранныхъ словъ, говорится въ пояснительной запискѣ.

Въ соотвѣтствіи съ законопроектомъ правительство на основаніи предложеній правительственной комиссіи по русскому языку установитъ порядокъ формированія и утвержденія списка нормативныхъ словарей, нормативныхъ справочниковъ и нормативныхъ грамматикъ, требованія къ составленію такихъ словарей. Кромѣ того, документъ расширяетъ сферы использованія государственнаго языка Россіи. Въ документѣ отмѣчается, что законъ позволитъ повысить общій уровень грамотности гражданъ, корректность использованія государственнаго языка Россіи, обезпечить контроль за качествомъ подготовки «единаго корпуса» грамматикъ, словарей, справочниковъ, а также соблюденіе всѣми должностными лицами нормъ и правилъ современнаго русскаго литературнаго языка. ​

Лѣтомъ​ спикеръ Совѣта Федераціи Валентина Матвіенко призвала законодательно избавить русскій языкъ отъ засилья иностранныхъ словъ. «Ну ​ѣсть​ же аналоги въ русскомъ языкѣ, для чего мы засоряемъ нашъ красивый замѣчательный уникальный языкъ вотъ такими разными словами? Это надо и на законодательномъ уровнѣ посмотрѣть. Наша отвѣтственность — сохранять языкъ Пушкина, языкъ, которымъ мы гордимся, и прекратить вотъ ​этѣ​ ​всѣ​ ​новыя​ вѣянія, ​которыя​ абсолютно не умѣстны», — сказала Матвіенко.

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Источник:
Forbes
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Комментарии

GSmirnov
+541
GSmirnov
Прикол. А при чем тут дореволюционная орфография? Кузнецов снова таблетки перепутал?
2 часа назад в 15:15
#
kardigan
+2927
kardigan GSmirnov
Как всегда тупит господин Кузнецов. Аглицкие слова дюже милы сердцу его, ирода окаянного.
Нет , нет, да вставят пару слов, смысл которых я нашол лишь в интернете.

2 часа назад в 15:20
#
tellurian
+4815
tellurian GSmirnov
Об этом же подумал, читая текст.
2 часа назад в 15:38
#
T0mmyGfs
+131
T0mmyGfs GSmirnov
При том, что это откат в прошлое. Любой образованный человек понимает, что язык развивается в том числе при взаимодействии с языками других культур. Кузнецов гиперболизировал и добавил фана, а юмора людям тут конкретно не хватает.
час назад в 15:59
#
EDD
+166
EDD
🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
2 часа назад в 15:16
#
st00p1dm0nkey
+3847
st00p1dm0nkey
А что так все наехали, прикольно получилось-то 👍😂
час назад в 16:09
#
+9
AID_000899.9f27787fbae24106b2c5b96456c767cb.0732
А главное, что теперь сажать по закону о «фейкай» не смогут, ибо нет такого слова в русском языке!
час назад в 16:16
#
AleX_another
+673
AleX_another
Красота-то какая, лепота.
22 минуты назад
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