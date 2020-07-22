



Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах и цифровых валютах, фактически регулирующий обращение криптовалют в РФ. В первом чтении законопроект был принят ещё в 2018 году, а ко второму чтению подготовлен в конце мая 2020 года.



Закон определяет термин цифровой валюты как «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе». Он признаёт криптовалюты платёжным средством, а также средством для вложений и инвестиций. Правила декларирования таких активов будут добавлены в Налоговый кодекс.



Вместе с тем закон запрещает оплату товаров и услуг с использованием криптовалют. Покупать и продавать криптовалюту можно будет на биржах, но придётся декларировать эти активы как имущество и уплачивать соответствующий налог.



Выпуск и оборот криптовалют закон не регулирует, хотя изначально депутаты предлагали запретить майнинг и рекламу любых цифровых валют на территории России. В Минэкономразвития раскритиковали эту инициативу, поэтому законопроект пришлось корректировать.







