Госдума проговорилась о начале конца WhatsApp



Власти РФ сообщили, что активно применяют практику замедления работы WhatsApp. Об этом пишет «РИА Новости».



Согласно источнику, на фоне активизировавшего обсуждения возможного замедления YouTube и перебоев в его работе на территории России депутат Госдумы Антон Немкин высказался и в адрес мессенджера WhastApp. По его словам, власти уже начали практиковать его замедление в отдельных регионах. Чаще всего это делается в связи «с антитеррористической деятельностью профильных ведомств». Например, такая необходимость недавно возникла в Дагестане.







Он добавил, что, несмотря на уже запущенное замедление WhatsApp, решений о его полной блокировке в РФ пока не принято. Появятся ли соответствующие инициативы в ближайшем будущем — покажет время. Напомним, что заблокированный на территории страны Twitter тоже поначалу эпизодически замедляли.