Госдума разрешила ставить машину на учет без ОСАГО, а продавать — день в день через «Госуслуги»



Госдума РФ приняла в третьем чтении новый закон, который упрощает обязательные процедуры, связанные с владением автомобилем. Подробности собрали в «Интерфаксе».



Первое изменение — для постановки автотранспорта на учет в ГИБДД больше не требуется предоставлять полис ОСАГО, оформленный на нового владельца. Даже если полиса нет, отказать в регистрации не имеют права. С одной стороны, поставить на учет авто теперь будет проще, а с другой — есть риск, что на дорогах станет больше незастрахованных авто.







Второе нововведение — при продаже машины прошлый владелец может снять её со своего учета прямо в день сделки, без необходимости ждать 10 дней. Это получится сделать только если договор купли-продажи был заключен в электронном виде через «Госуслуги». В случае заключения обычного ДКП в свободной письменной форме, для снятия машины с учета нужно будет обратиться в отделение ГИБДД лично.



Есть и одно ужесточение текущих правил — инспектор может отказать в регистрации авто, если в отношении него не был своевременно уплачен утилизационный сбор. Мера будет применяться в отношении авто, которые продаются и переоформляются на нового владельца в течение года после ввоза в Россию.