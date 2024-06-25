Госдума разрешила ставить машину на учет без ОСАГО, а продавать — день в день через «Госуслуги»

Олег

Госуслуги


Госдума РФ приняла в третьем чтении новый закон, который упрощает обязательные процедуры, связанные с владением автомобилем. Подробности собрали в «Интерфаксе».

Первое изменение — для постановки автотранспорта на учет в ГИБДД больше не требуется предоставлять полис ОСАГО, оформленный на нового владельца. Даже если полиса нет, отказать в регистрации не имеют права. С одной стороны, поставить на учет авто теперь будет проще, а с другой — есть риск, что на дорогах станет больше незастрахованных авто.

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Второе нововведение — при продаже машины прошлый владелец может снять её со своего учета прямо в день сделки, без необходимости ждать 10 дней. Это получится сделать только если договор купли-продажи был заключен в электронном виде через «Госуслуги». В случае заключения обычного ДКП в свободной письменной форме, для снятия машины с учета нужно будет обратиться в отделение ГИБДД лично.

Есть и одно ужесточение текущих правил — инспектор может отказать в регистрации авто, если в отношении него не был своевременно уплачен утилизационный сбор. Мера будет применяться в отношении авто, которые продаются и переоформляются на нового владельца в течение года после ввоза в Россию. 

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Источник:
Интерфакс
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Комментарии

+4473
Gabriel
Вы прямо Парламентский вестник)))
Сегодня в 19:07
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tellurian
+1465
tellurian Gabriel
Хорошее сравнение!
2 часа назад в 20:44
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