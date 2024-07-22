Госдума РФ готовит закон против блогеров-инфоцыган. Начало конца успешного успеха?



Госдума России рассмотрит пакет мер для урегулирования деятельности блогеров, которые продают курсы своим подписчикам. Об этом пишут «Известия».



Согласно источнику, пакет законопроектов подготовлен к внесению в Госдуму РФ. Он призван усовершенствовать законодательство в образовательной сфере и навести порядок в лагере так называемых инфоцыган. Согласно ему, блогер не сможет продавать подписчикам свои курсы или тренинги, если не имеет лицензии на оказание образовательных услуг. Кроме того, ему будет закрыта возможность использования льготной системы налогообложения.







По мнению авторов пакета, блогеры зачастую злоупотребляют доверием своих фанатов и в результате «возникает ситуация предоставления некачественных образовательных услуг, что может принести вред потребителям». А еще для уклонения от уплаты налогов такие предприниматели выдают свою деятельность за образовательную, хотя она таковой не является. Чтобы всего этого избежать, предлагается ввести обязательное гослицензирование образовательной деятельности, при этом вывести из этой категории информационно-консультационные услуги.



Есть вероятность, что большинство блогеров не смогут доказать властям свою причастность к образовательной деятельности, ввиду чего не будут иметь права продавать тренинги успешного успеха своим подписчикам.