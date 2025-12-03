Top.Mail.Ru

Госдума РФ отклонила закон, позволяющий отменить штраф с дорожной камеры

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Госдума отклонила пакет поправок, касающийся защиты прав водителей, который ожидал принятия с 2021 года. О нем пишет «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, речь идет о поправках к КоАП, внесенных в Думу и принятых в первом чтении в 2021 году. Они предусматривали механизм отмены штрафа с дорожной камеры, если она была установлена с нарушениями или само предписание оформлено неверно. Тогда авторы писали, что отсутствие такой нормы приводит приводит к «недовольству граждан работой контрольно-надзорных органов». 

Однако теперь Госдума решила, что отдельный закон на эту тему в КоАП не нужен. Зампред комитета по госстроительству Дмитрий Вяткин (ЕР) напомнил коллегам о поправках к закону «Об автодорогах» — там прописан закрытый перечень мест, разрешенных для установки камер, а также обязанность предупреждать о камере знаками. Депутат пояснил, что «вопрос считается урегулированным». А с проблемой ошибочных штрафов нужно бороться с помощью своевременного обслуживания камер.
Источник:
Коммерсантъ
Комментарии

myname32
кто бы сомневался
Сегодня в 10:48
