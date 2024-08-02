Госдума: в России скоро заблокируют YouTube, а вместе с ним Google, Android и iOS

Олег
iPhone (забанен в России)

В сети появилось заявление депутата Госдумы, который напророчил скорый конец ряду зарубежных сервисов и операционных систем в России. Подробности собрали в «Бизнес Онлайн». 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Согласно источнику, инфоповод создал депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко. Вот его высказывание: 

«Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован iOS, и это произойдет не по нашей инициативе. <…> Мы рекомендуем представителям бизнеса и ученым перейти на другие платформы».  

На какие «другие» платформы стоит переходить, чиновник не уточнил. Но добавил, что госслужащим уже запретили пользоваться всеми перечисленными выше сервисами, поэтому в скором времени правило будет применено ко всем гражданам. В качестве примера он привел отключение стриминга Netflix. «Кто-то, конечно, выразил свое недовольство, поцокал языком, но со временем все успокоились», сказал Диденко. 
-12
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
businness gazeta
Cсылки по теме:
Россияне четко и ясно показали свое отношение к замедлению YouTube
Власти поставили под жёсткий контроль блогеров, пользователей соцсетей и абонентов сотовых операторов
Опубликован полный список российских приложений, которые Apple будет обязана предустанавливать на iPhone

Рекомендации

Рекомендации

HyperOS знатно подвела пользователей Xiaomi — такого они точно не ждали
«Сбербанк» нашёл лазейку в новых правилах перевода денег по СБП — стало безопасно, но неудобно
Павел Дуров забил последний гвоздь в крышку гроба Signal. Теперь этому мессенджеру конец
«Почта России» упростила получение писем и посылок — не нужен ни паспорт, ни код из SMS или пуша

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Юра из МУРа
+248
Юра из МУРа
Мама, роди меня обратно(
30 минут назад
#
+158
просто дед
Странно почему он в список скорой кончины не добавил доллар, этой «грязной бумажке» тоже скоро конец)))
21 минуту назад
#
Mers
+5240
Mers
Ну и 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
20 минут назад
#
+338
d’Autriche
Каким образом?
19 минут назад
#
Lord
+627
Lord
Это лишь громкие слова.
15 минут назад
#
tellurian
+1650
tellurian
Человек в пятому а решил хайпануть?
11 минут назад
#
kardigan
+3692
kardigan
😀
8 минут назад
#
SithV
+1702
SithV
Надо объяснить калеке что такое iOS и Андройд, и что Гугл это не поисковик, а 50% инфраструктуры тырнету… А вообще прикольно что такие ущербные неучи живут на деньги налогоплательщиков и получают кучу льгот. Но похоже это всех устраивает…
5 минут назад
#