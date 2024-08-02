Госдума: в России скоро заблокируют YouTube, а вместе с ним Google, Android и iOS



В сети появилось заявление депутата Госдумы, который напророчил скорый конец ряду зарубежных сервисов и операционных систем в России. Подробности собрали в «Бизнес Онлайн».







Согласно источнику, инфоповод создал депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко. Вот его высказывание:



Согласно источнику, инфоповод создал депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко. Вот его высказывание:

«Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован iOS, и это произойдет не по нашей инициативе. <…> Мы рекомендуем представителям бизнеса и ученым перейти на другие платформы».



На какие «другие» платформы стоит переходить, чиновник не уточнил. Но добавил, что госслужащим уже запретили пользоваться всеми перечисленными выше сервисами, поэтому в скором времени правило будет применено ко всем гражданам. В качестве примера он привел отключение стриминга Netflix. «Кто-то, конечно, выразил свое недовольство, поцокал языком, но со временем все успокоились», сказал Диденко.