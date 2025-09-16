Госдума вдвое подняла очень важный штраф для российских водителей

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Депутаты Госдумы приняли поправки к законопроекту об увеличении административных штрафов. О нем пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, речь идет о взыскании за перевозку детей в машине без специальных автокресел. Вместо 3000 рублей теперь штраф составит 5000 рублей для физлиц, 50 тысяч вместо 25 для должностных и 200 вместо 100 тысяч для юрлиц. Теперь подбросить друга с ребенком на машине без детского кресла будет стоить дорого.

Изменения вносятся в ч. 3 ст. 12.23 КоАП; в начале года их уже поддержало правительство РФ, а сейчас поправки прошли первое чтение Госдумы и сразу были приняты. Финальная стадия для вступления в силу — подпись Президента. 

2
Источник:
Коммерсантъ
Комментарии

Tigrolik
+832
Tigrolik
Почему автор не пророчит повышение цен на такси?
Сегодня в 16:26
#
Anatoly076
+346
Anatoly076
Настал тот момент, когда пора заняться бизнесом по продаже «детских кресел». Интересно параллельно не подняли ли случаем таможню на ввоз удерживающих детских средств? 🤣🤣🤣 А то рынки пилят и пилят
час назад в 18:24
#
tellurian
+2620
tellurian
Штрафы очень доходная статья российского бюджета.
час назад в 18:38
#