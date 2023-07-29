Госдума запретила использовать удобнейшую функцию iPhone в России

Олег

РФ


Ранее мы рассказывали, что новый закон, который приняла Госдума, запрещает использовать зарубежные email-адреса для регистрации на российских сайтах. Создать новый аккаунт теперь можно лишь с помощью российского номера телефона, учетной записи «Госуслуг», либо данных из Единой биометрической системы.

Позже стало известно, что новый закон затронет еще одну крайне удобную функцию, которая теперь тоже оказывается под запретом для россиян. Депутат Хинштейн заявил, что запрещается использовать для аутентификации аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы, например Google или Apple ID.

iOS

Речь идет о кнопке «Войти с Apple» и «Войти с Google». Ранее многие россияне пользовались этой фичей на сайтах, поскольку аккаунт создавался автоматически; не приходилось вводить никаких данных и придумывать пароль. В случае с Apple это было еще и приватно: iOS умеет подменять реальный email на одноразовый при такой регистрации.

Теперь удобнейшая функция регистрации на сайты оказалась под запретом. С 1 декабря 2023 года российские веб-ресурсы, скорее всего, уберут кнопки регистрации с аккаунтами Apple или Google. 

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+16
Accelerator
Так речь о Гос сайтах, там и не было этих кнопок. На частных входи хоть с отпечатком жопы, зарегистрированом хоть на 404.
час назад в 13:46
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Misha Gynin
+56
Misha Gynin Accelerator
Скорее всего речь идет о всех веб ресурсах имеющих российские домены, тут скорее всего большинство коммерсантов уедут с .ru на .com, а оставшиеся будут требовать регистрацию через госуслуги или с номера телефона, без указания электронного ящика, опять же речь идет о новых пользователях.
8 минут назад
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