Госдума запретила использовать удобнейшую функцию iPhone в России

Ранее мы рассказывали, что новый закон, который приняла Госдума, запрещает использовать зарубежные email-адреса для регистрации на российских сайтах. Создать новый аккаунт теперь можно лишь с помощью российского номера телефона, учетной записи «Госуслуг», либо данных из Единой биометрической системы.
Позже стало известно, что новый закон затронет еще одну крайне удобную функцию, которая теперь тоже оказывается под запретом для россиян. Депутат Хинштейн заявил, что запрещается использовать для аутентификации аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы, например Google или Apple ID.
Речь идет о кнопке «Войти с Apple» и «Войти с Google». Ранее многие россияне пользовались этой фичей на сайтах, поскольку аккаунт создавался автоматически; не приходилось вводить никаких данных и придумывать пароль. В случае с Apple это было еще и приватно: iOS умеет подменять реальный email на одноразовый при такой регистрации.
Теперь удобнейшая функция регистрации на сайты оказалась под запретом. С 1 декабря 2023 года российские веб-ресурсы, скорее всего, уберут кнопки регистрации с аккаунтами Apple или Google.
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