Госкомпании закупили американские Windows и Office на 24 млн рублей из-за отсутствия российских аналогов
Артем Фунтиков
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По мнению экспертов, на создание отечественного софта уйдет 10-15 лет.
Как сообщает «Коммерсантъ», госкомпании продолжают скупать старые версии ОС 2019 и 2021 годов из-за отсутствия совместимости необходимого ПО с отечественными операционными системами. При этом на создание полноценной замены Windows и Office может уйти порядка 10-15 лет, считают отраслевые эксперты. Только 2024 году траты на американский софт со стороны госсектора составили 24,1 млн руб.
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Летом 2023 года президент Владимир Путин поручил госкомпаниям перейти на российские операционные системы и офисные пакеты к 2025 году. Однако по мнению Дмитрия Одинцова, директора по развитию компании «Труконф», госслужащим трудно менять привычки и подстраиваться под новый софт. Но продолжая использовать западные программы, госкомпании рискуют лишиться доступа к сервисам и потерять данные, в случае блокировок со стороны Microsoft.