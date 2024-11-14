Госкомпании закупили американские Windows и Office на 24 млн рублей из-за отсутствия российских аналогов

Артем


По мнению экспертов, на создание отечественного софта уйдет 10-15 лет.

Как сообщает «Коммерсантъ», госкомпании продолжают скупать старые версии ОС 2019 и 2021 годов из-за отсутствия совместимости необходимого ПО с отечественными операционными системами. При этом на создание полноценной замены Windows и Office может уйти порядка 10-15 лет, считают отраслевые эксперты. Только 2024 году траты на американский софт со стороны госсектора составили 24,1 млн руб.

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Летом 2023 года президент Владимир Путин поручил госкомпаниям перейти на российские операционные системы и офисные пакеты к 2025 году. Однако по мнению Дмитрия Одинцова, директора по развитию компании «Труконф», госслужащим трудно менять привычки и подстраиваться под новый софт. Но продолжая использовать западные программы, госкомпании рискуют лишиться доступа к сервисам и потерять данные, в случае блокировок со стороны Microsoft.
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Aspard
+614
Aspard
Бред. Во-первых, 24 млн в рамках затрат на ПО это даже не мотая процента. Во-вторых, госсектор уже весь на ОПО, есть исключения, но они крайне малы. И да, я не оправдываю наше ПО, над ним работать действительно ещё долго, но переход уже очень активно идет.
Сегодня в 13:34
#
tellurian
+2032
tellurian
Напишите про проблемы с серверами на процессорах Эльбрус у МВД РФ.
Из больше не производят, чинить нечем.
Сегодня в 13:57
#
Anatoly076
+278
Anatoly076 tellurian
Это вы из новостной ленты «Радио ОБС» услышали? (Одна бабка сказала). Там просто посадили целый департамент за притянутые за уши контракты, производителю-продавцу выставили неустойку в половину всего закупа. Производитель деньги все постирал уже и вложил — считайте разорился в пользу государства (шутки в закупках с государством НЕ ПРОЩАЮТ).

Вот и всё. Там изначально заявляли параметры 2004 годов. Но и в МВД рабочие станции аттестованные, терминального типа, не требующие заведомо огромной производительности.

А тут речь вообще идет о ПО а не о процессорах. Ред ОС, базальт, Астра. Смоленск и т.д. Расчесали под проц и железо свои ОСи. Бери да пользуйся.
2 часа назад в 15:47
#
tellurian
+2032
tellurian Anatoly076
Об этом заявил сотрудник МВД

заместитель начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Игорь Кашпур на заседании в Совете Федерации 7 ноября

Читайте подробнее:
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2024/11/13/1074631-mvd-pozhalovalos-na-nevozmozhnost-zameni-serverov-na-otechestvennih-protsessorah

https://www.cnews.ru/news/top/2024-11-13_mvd_ne_hvataet_serverov_na
2 часа назад в 16:16
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