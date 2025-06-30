Госпошлины для автомобилистов резко взлетят к осени

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Минфин РФ предложил повысить пошлины за получение прав для автомобилистов вдвое, а за выдачу паспорта транспортного средства — в полтора раза.
• Водительские права старого образца — 4 тыс. руб
• Водительские права нового образца — 6 тыс руб
• Водительские права международного образца — 3,2 тыс руб
• Паспорт транспортного средства — 1,2 тыс руб
• Бумажное свидетельство о регистрации транспорта — 1,5 тыс руб
• Пластиковое свидетельство о регистрации транспорта — 4,5 тыс руб
• Выдача госномера — 3 тыс руб
• Знаки на прицепы и мотоциклы — 2, 2 тыс руб
• Свидетельство о безопасности транспорта — 4,5 тыс руб
• Внесение изменений в конструкцию транспорта — 3 тыс руб
• Перевозка опасных грузов — 2,2 тыс руб
• Госзнаки транпорта «Транзит» на бумаге — 300 руб
• Госзнаки транпорта «Транзит» на металле — 2,4 тыс руб
Также вводится дополнительная пошлина в 500 рублей за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты после прохождения ТО.
Проект рассмотрят на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 30 июня. Новые расценки могут вступить в силу с сентября 2025 года.