Госпошлины для автомобилистов резко взлетят к осени



Фото: Unsplash



Минфин РФ предложил повысить пошлины за получение прав для автомобилистов вдвое, а за выдачу паспорта транспортного средства — в полтора раза. Минфин РФ предложил повысить пошлины за получение прав для автомобилистов вдвое, а за выдачу паспорта транспортного средства — в полтора раза. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно документам, размер госпошлин для автомобилистов будет выглядеть следующим образом:• Водительские права старого образца — 4 тыс. руб• Водительские права нового образца — 6 тыс руб• Водительские права международного образца — 3,2 тыс руб• Паспорт транспортного средства — 1,2 тыс руб• Бумажное свидетельство о регистрации транспорта — 1,5 тыс руб• Пластиковое свидетельство о регистрации транспорта — 4,5 тыс руб• Выдача госномера — 3 тыс руб• Знаки на прицепы и мотоциклы — 2, 2 тыс руб• Свидетельство о безопасности транспорта — 4,5 тыс руб• Внесение изменений в конструкцию транспорта — 3 тыс руб• Перевозка опасных грузов — 2,2 тыс руб• Госзнаки транпорта «Транзит» на бумаге — 300 руб• Госзнаки транпорта «Транзит» на металле — 2,4 тыс рубТакже вводится дополнительная пошлина в 500 рублей за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты после прохождения ТО.Проект рассмотрят на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 30 июня. Новые расценки могут вступить в силу с сентября 2025 года.