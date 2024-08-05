Гости «Фандом Феста» смогут посетить презентацию BUBBLE, концерт k-pop-бэнда BLITZERS и автограф-сессии со звёздами

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«ВКонтакте» представила новые активности, которые ждут гостей «Фандом Феста» 14 и 15 сентября. Зрители смогут познакомиться с новинками кино, увидеть шоу k-pop-звёзд, посетить презентации популярных издательств и взять автографы у любимых артистов. Событие состоится на площадке Main Stage в Москве.На главной сцене «Фандом Феста» 15 сентября выступит корейский бойз-бэнд BLITZERS (블리처스). В 2024 году его солисты стали первыми k-pop-артистами, которые участвовали в британском шоу ITV Britain’s Got Talent, они получили высокие оценки от судей и вышли в полуфинал. BLITZERS проведут хай-тач ― фанаты смогут дать пять музыкантам. Ведущими главной сцены второго дня «Фандом Феста» станут стример и музыкант Никита Сударь, стендап-комик и телеведущий Евгений Чебатков. Ведущие зоны «Фан-лекторий» 15 сентября ― фандомный блогер Саша Кулич, автор трукрайм-канала «Фауст 21 века» Василий Бейнарович.На «Фандом Фесте» пройдут презентации киноновинок и автограф-сессии с кастами проектов. Участники съёмочной команды сериала «Подростки в космосе», который выйдет на Wink.ru, покажут эксклюзивные материалы и ответят на вопросы из зала. Над проектом работали создатели сериала «Трудные подростки». Со зрителями встретятся креативные продюсеры Алексей Воробьёв и Екатерина Матвиенко, актёры Святослав Рогожан, Екатерина Новокрещенова, Владимир Сарапульцев, Николай Шрайбер и Валентин Анциферов.Зрители смогут встретиться и пообщаться с кастом и создателями одних из самых ожидаемых российских фильмов:• постапокалиптического экшена «Последний ронин» Макса Шишкина с Юрием Колокольниковым в главной роли;• фэнтези-блокбастера «Волшебник Изумрудного города» по мотивам одноимённой сказки Александра Волкова;• «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в роли поэта.Посетители «Фандом Феста» получат возможность первыми познакомиться с секретным проектом от онлайн-кинотеатра AMEDIATEKA. Гостями презентации станут режиссёр Иван Макаревич, актёры Денис Никитин, Александра Немчинова, Роберт Захарян, Екатерина Чаннова и Валентина Карташёва. На площадке фестиваля пройдут презентации нового сезона анимационного сериала «Подозрительная сова» от студии «2×2» и сериала «Наследники. Дар крови» от телеканала СТС.На главной сцене фестиваля 14 сентября пройдёт презентация от издательства комиксов BUBBLE. В «Фан-лектории» на вопросы гостей ответят авторы Анастасия Phobs Ким, Джамиля Зульпикарова, Наталия Nightday Воронцова и Ирина Soyka Иванова, они будут раздавать автографы. Специально для фестиваля издательство выпустит комикс в эксклюзивной обложке. Модератором встречи станет главный редактор BUBBLE Роман Котков.Издательство Marshmallow Books 14 сентября проведёт мастер-класс по рисованию альтернативных обложек книги «Поймать океан» Виктории Войцек. На следующий день Фандом Феста зрителей ждёт панельная дискуссия «Почему мы читаем и смотрим стекло?» с участием книжных блогеров и главного редактора издательства. Встречи пройдут в зоне «Фан-лекторий».На главной сцене издательство «Азбука» покажет новинки комиксов и манги, которые эксклюзивно изданы на русском языке.«Эксмо» презентует второй том «Системы „Спаси-себя-сам“ для Главного Злодея» Мосян Тунсю и ориентальное фэнтези «Небесная собака. Спасение души несчастного. Том 2» от Лин Няннян.Издательство Like Book представит китайскую драму «Зимняя бегония» ― об истории расскажут бренд-менеджер проекта Лилия Швец, редактор Like Book Инга Доева и переводчик Екатерина Фейгина.Редактор издательства Freedom Юлия Лосева и книжные блогеры Иван Щукин (king_knig) и Ксения lisichkabook проведут паблик-ток «Становление легенды: влияние Холли Блэк на жанр young adult фэнтези». Они обсудят спин-офф фэнтези-трилогии Холли Блэк о Фейриленде «Воздушный народ», новинку фестиваля — «Принц Эльфхейма. Украденный наследник».В арт-зоне издательства «БОМБОРА» презентуют книжные новинки: «Неофициальная кулинарная книга Blackpink. Попробуйте любимые блюда королев K-pop!», «Сага Yakuza: подобная дракону. Как преступный мир Японии превратили в видеоигру» и работу, посвящённую диктаторам, от авторов подкаста «История на ночь» Евгения Чебаткова, Расула Чабдарова и Томаса Гайсанова.Зрители смогут посетить встречу с авторами издательства «МИФ» ― Эл Моргот, Ритой Хоффман и ALES. Общение писателей с аудиторией будет проходить на главной сцене и в «Фан-лектории».На главной сцене «VK Музыка» совместно с издательством «Кислород» представят новый медиапроект: аудиохоррор «Канашибари. Пока не погаснет последний фонарь. Том 2». В его поддержку в «Фан-лектории» будет организован паблик-ток на тему «Японские демоны, ёкаи и жуткие азиатские легенды. Канашибари». На стенде проекта в экспо-зоне пройдут интерактивы по озвучке персонажей, розыгрыш мерча, мастер-класс по каллиграфии, автограф-сессия с авторами Ангелиной и Вероникой Шэн.VK Play и VK Education 14 сентября познакомят гостей с «Лабораторией», в которой студенты из сферы геймдева смогут презентовать свои проекты. О программе поддержки расскажут менеджер образовательных проектов VK Play Алексей Дроконов и блогер канала ТАК ОСТРО! Даша Островская. На этой же площадке пройдёт открытая запись подкаста «Фандомные боли» с популярным блогером lexa.lepexa, известным своими роликами на Genshin Impact, Honkai: Star Rail и ZZZ.