В России появится государственная электронная почта — обязательная и платная

Министерство цифрового развития предложило создать государственную платформу для официальной электронной переписки, которая станет обязательной и платной для российского бизнеса. Новая система призвана заменить различные каналы получения юридически значимой корреспонденции, объединив их в единый цифровой канал. Соответствующие положения содержатся в законопроекте о реформе почтовой отрасли, который Минцифры направило в правительство 25 марта 2026 года.

Документ вводит два новых понятия: электронную почтовую систему — государственную платформу для пересылки документов, и цифровой почтовый ящик — специальный адрес внутри этой системы. Такой ящик будет создаваться в личном кабинете пользователя на портале «Госуслуги». За создание и обеспечение работы платформы будет отвечать организация федеральной почтовой связи, которую назначит правительство. Кабмин также определит порядок работы системы, случаи обязательного использования, тарифы и правила подключения.В настоящее время «Почта России» уже предоставляет сервис «Электронные заказные письма», которые имеют ту же юридическую силу, что и бумажные отправления с уведомлением о вручении. Однако этот сервис работает на добровольной основе: представители госорганов, бизнеса или граждане могут завести личный кабинет для отправки и получения таких писем по своему желанию. Новый законопроект предполагает переход от добровольного к обязательному использованию для организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.В Минцифры подчёркивают, что создание единой электронной почтовой системы позволит ускорить обмен юридически значимыми документами, сократить издержки на их доставку и обеспечить единый стандарт взаимодействия между государством, бизнесом и гражданами. Внесение законопроекта в Госдуму ожидается в ближайшее время.