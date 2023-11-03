«Госуслуги» добавили сервис, который защитит от мошенников во время важной сделки

Откройте сервис Госуслуг;

Введите серию и номер паспорта;

Введете указанные в документе фамилию и имя;

Нажмите «Продолжить».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Теперь в приложении можно проверить подлинность паспорта. Услуга пригодиться при заключении договора или совершении крупной покупки. Она поможет выяснить, если человек пытается скрыть свою личность и обмануть вас.Сервис определит подлинность паспорта, его срок действия и выдавался ли вообще МВД документ с такими данными.Полученные данные сверяются базой МВД. Если срок действия паспорта истек, появится сообщение «недействительный». Если документ поддельный, сервис сообщит, что «данные не найдены». Как воспользоваться функцией:В ведомстве советуют обратиться в МВД, если сервис не найдет действительный паспорт.