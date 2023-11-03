«Госуслуги» добавили сервис, который защитит от мошенников во время важной сделки

Теперь в приложении можно проверить подлинность паспорта. Услуга пригодиться при заключении договора или совершении крупной покупки. Она поможет выяснить, если человек пытается скрыть свою личность и обмануть вас.
Сервис определит подлинность паспорта, его срок действия и выдавался ли вообще МВД документ с такими данными.
Полученные данные сверяются базой МВД. Если срок действия паспорта истек, появится сообщение «недействительный». Если документ поддельный, сервис сообщит, что «данные не найдены». Как воспользоваться функцией:
- Откройте сервис Госуслуг;
- Введите серию и номер паспорта;
- Введете указанные в документе фамилию и имя;
- Нажмите «Продолжить».
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В ведомстве советуют обратиться в МВД, если сервис не найдет действительный паспорт.