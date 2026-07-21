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Госуслуги начнут уведомлять пользователей о новых кредитах

Артем


Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять клиентов об оформлении кредита в срочном порядке. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нововведение призвано снизить риски мошенничества и случаи оформления кредитов на граждан без их ведома. Ожидается, что благодаря оперативным уведомлениям жители РФ смогут быстрее замечать подозрительные транзакции и своевременно обращаться в банк или правоохранительные органы.

Что изменится для заемщиков:

• Банки и МФО обязаны информировать клиента о заключении кредитного договора от его имени;
• В уведомлении должны быть указаны основные условия кредита или займа;
• Сообщение направляется через портал «Госуслуги» либо по контактным данным заемщика;
• Срок уведомления — не позднее 15 минут с момента оформления.

Тема борьбы с мошенническими кредитами обсуждается не первый год. Ранее в Минцифры определили правила компенсации ущерба жертвам мошенников — предполагается, что этот механизм заработает весной 2027 года. Таким образом, новый закон об уведомлениях через «Госуслуги» становится еще одним элементом в цепочке мер, направленных на защиту граждан от финансового мошенничества.

Норма об обязательных уведомлениях начнет действовать с октября 2026 года — банкам и МФО предстоит перестроить процессы информирования клиентов в сжатые сроки.
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Источник:
Госдума
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